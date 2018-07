Tour start volgend jaar in Brussel, maar doet Limburg niet aan

Omdat de start van de Tour de France volgend jaar in Brussel gepland staat, had de Limburgse gedeputeerde Koopmans goede hoop dat hij de wielrenners naar Limburg kon halen. Maar in een gesprek met Tour-baas Prudhomme is hem dat niet gelukt. Die laatste geeft er de voorkeur aan om de route vanaf Brussel direct naar het zuiden te laten lopen.

De Grand Départ van de Tour de France 2019 is op de Grote Markt in Brussel, op ruim honderd kilometer afstand van Limburg. Toen dat bekend werd vroeg Koopmans direct belet bij Prudhomme. Vandaag mocht hij komen.

In 2021 weer een kans

"Prudhomme heeft laten weten dat het dan de bedoeling is dat ze meteen naar beneden gaan. Dus volgend jaar wordt het niet. Het jaar daarop is de Grand Départ al vergeven aan Nice. Dus dat ligt ook niet voor de hand, dat ze dan nog naar Nederland of naar Limburg komen", aldus een zichtbaar teleurgestelde Koopmans bij 1Limburg. "Dus, nou ja, 2021 is weer een jaar waarbij er kans is."

Volgens Koopmans zijn er ruim 400 plaatsen en regio's die nu proberen om de Tour de France binnen te halen. De laatste keer dat de Tourkaravan Limburg aandeed was in 2006. Valkenburg was toen finishplaats voor een etappe die begon in Esch-sur-Alzette in Luxemburg. In 2015 begon de Tour de France in Utrecht.