Week in beeld: een valpartij, vuurwerk en de Vierdaagse

De week begon in Parijs uitzinnig met hossen, springen en vuurwerk: Frankrijk won het WK voetbal na een 4-2 overwinning op Kroatiƫ. Ondanks het verlies van de Kroaten werd ook in Zagreb gefeest. De Kroaten zijn trots op hun tweede plek.

In eigen land werd er flink gestapt: meer dan 40.000 wandelaars deden mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Uruzgan-veteraan Ronald van Dort kwam in zijn rolstoel als eerste over de finish.

Verder was het ook deze week weer warm en droog, gaven Trump en Poetin elkaar een hand en zijn de Thaise voetballers met een lach op hun gezicht ontslagen uit het ziekenhuis. Dat en meer in de week in beeld.