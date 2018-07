'Dubieuze relatie tussen Bergen op Zoom en tabaksfabriek Philip Morris'

Tabaksfabrikant Philip Morris en de gemeente Bergen op Zoom onderhouden een nauwe, schimmige relatie met elkaar, zo blijkt uit onderzoek van de Onderzoeksredactie Tabak, een samenwerking tussen het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en onderzoeksjournalisten, en nieuwssite Follow the Money. Philip Morris heeft sinds 1969 een fabriek in de gemeente.

Uit documenten blijkt dat de gemeente actief lobbyde voor Philip Morris. Ambtenaren gingen met medewerkers van het bedrijf naar de Europese Unie, de gemeente zocht huurders voor leegstaande panden van Philip Morris en de burgemeester leende zich voor sluikreclame.

De Onderzoeksredactie Tabak onderzocht 1362 pagina's aan interne stukken, die werden verkregen na een procedure van acht maanden via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Actieve lobby

Uit die stukken blijkt dat burgemeester Petter van de Noord-Brabantse gemeente een afspraak afzegde om een nieuwe productielijn van het bedrijf te openen. Het gaat om een lijn voor IQOS, een apparaat dat tabak verhit. Staatssecretaris Blokhuis kondigde twee maanden geleden aan de verkoop daarvan aan banden te willen leggen.

Ook blijkt dat de gemeente actief heeft gelobbyd tegen beleid dat Philip Morris niet beviel. Zo verstuurde de gemeente in mei 2011 een brief, waarschijnlijk naar een ministerie, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen anti-rookmaatregelen van de EU. Waar de brief precies heen is gegaan is onduidelijk, omdat dat onleesbaar is gemaakt.

Een jaar later kreeg de gemeenteraad van Bergen op Zoom een brief van Philip Morris. Het bedrijf wilde niet dat de accijns op tabak omhoog zou gaan en vroeg de lokale politiek die boodschap over te brengen aan Den Haag. Drie partijen, de VVD, het CDA en een lokale partij, zegden toe dat te doen.

Geen openheid

De journalisten denken dat lang niet alle documenten zijn vrijgegeven. Ook zijn documenten 'verdwenen' en op de documenten die wel zijn vrijgegeven is veel informatie zwart gemaakt.

Toch wist de redactie dus een aantal zaken boven water te krijgen. Zo blijkt verder dat de gemeente Bergen op Zoom, Noord-Brabant en Philip Morris een 'samenwerkingsovereenkomst' sluiten.

De drie partijen hebben afgesproken elk jaarlijks 60.000 euro beschikbaar te stellen om nieuwe huurders te werven voor het bedrijfsterrein van Philip Morris. Bergen op Zoom heeft de leiding en functioneert daardoor, zo schrijft de Onderzoeksredactie Tabak, in feite als verhuurmakelaar voor het bedrijf. De gemeenteraad was daarvan niet op de hoogte.

'Een mening'

De gemeente Bergen op Zoom zegt in een reactie bij Follow the Money "liever niet" te reageren op het stuk omdat er "pertinente onjuistheden" in staan.

De gemeente vindt het "een mening", dat de banden tussen Bergen op Zoom en het bedrijf nauw zijn, en stelt dat de relatie niet anders is dan de relatie die de gemeente met andere bedrijven heeft.