Oud-marinier Bovensmilde klaagt advocaat Zegveld aan

Een oud-marinier die in 1977 betrokken was bij het beƫindigen van de gijzelingen door Molukkers in Drenthe gaat advocaat Zegveld aanklagen wegens smaad en laster. Jannes de Jong zegt dat in De Telegraaf.

De Jong was in 1977 betrokken bij de bevrijding van de basisschool in Bovensmilde. Die gijzeling was tegelijkertijd met de treinkaping bij De Punt, die eindigde met een beschieting en daarna een bestorming door mariniers. Twee gijzelaars en zes kapers kwamen daarbij om het leven.

Advocaat Liesbeth Zegveld staat de nabestaanden van de Molukse treinkapers bij in een civiele procedure. Zij zeggen dat bij de bevrijding van de trein onnodig veel geweld is gebruikt en eisen een schadevergoeding.

Omgekeerde wereld

Volgens marinier De Jong is dat de omgekeerde wereld. "Hoe haal je het in je hoofd", zegt hij in de krant. De Molukkers waren in zijn ogen daders, geen slachtoffers. Hij noemt het "walgelijk" dat Zegveld zegt dat de mariniers de kapers hebben gedood in opdracht van de regering.

De oud-marinier vindt dat er een een eind moet komen aan "de stroom van bagger". Daarom doet hij maandag aangifte.

In een reactie zegt advocaat Zegveld dat de civiele rechtszaak die nu loopt gericht is tegen de Staat en niet tegen individuele mariniers. Volgens haar is er onduidelijkheid over de instructies die de mariniers destijds meekregen. Haar gaat het erom duidelijk te krijgen of ze de opdracht kregen om de kapers te doden of niet.