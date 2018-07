Motief dader steekpartij Lübeck nog altijd onduidelijk

Het is nog altijd onduidelijk waarom een man gistermiddag in de Duitse stad Lübeck instak op mensen in een volle bus. Bij de steekpartij raakten tien mensen gewond, onder wie een man en vrouw van 21 uit Friesland. Vijf passagiers moesten naar het ziekenhuis, drie van hen zijn er slecht aan toe

De dader, een 34-jarige Duitser die in Iran is geboren, heeft over het motief van zijn daad nog niets gezegd. Het lijkt er volgens de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Sleeswijk-Holstein niet op dat de actie een terroristische achtergrond heeft.

Stralingsaanvallen

Naar verwachting wordt de man vandaag voorgeleid bij de rechter. Justitie wil hem vervolgen voor poging tot brandstichting en zware mishandeling. De vader van de dader beschrijft hem tegenover Der Spiegel als psychisch afwijkend. "Hij had het gevoel dat hij door zijn buren werd lastiggevallen. Zo zouden ze hem mishandelen met schadelijke stralingsaanvallen door de muur."

De chauffeur schatte dat er op het moment van de steekpartij zo'n zeventig mensen in de bus zaten. Ze waren op weg naar het stadsdeel Travemünde, waar 's avonds een zeilevenement werd geopend. Persbureau DPA meldt dat de politie bij de festiviteiten duidelijk zichtbaar aanwezig was.