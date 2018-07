Jongen van 16 in Friesland verdronken

Een 16-jarige jongen die gistermiddag in de problemen kwam tijdens het zwemmen, is overleden in het ziekenhuis. De jongen, die oorspronkelijk uit Afghanistan komt, was bij Bergum met vrienden aan het zwemmen in het Prinses Margrietkanaal.

De jongen werd volgens Omrop Fryslan door duikers van de brandweer uit het water gehaald. Hij werd direct gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later op de avond overleden.

Er waren veel mensen aanwezig op de plek waar de jongen in de problemen kwam. Een aantal van hen was met de jongen aan het zwemmen. Zij krijgen slachtofferhulp.