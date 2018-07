Peuter van 2 verdronken in recreatieplas Panheel

Een peuter van twee jaar is verdronken in recreatieplas Fun Beach in Panheel. Het slachtoffer zou enige tijd onder water zijn geweest. Badgasten hebben het kind uit het water gehaald en zijn op het strand begonnen met reanimeren.

Hulpdiensten rukten uit om de reanimatie over te nemen. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis in Roermond gebracht, waar het later overleed, meldt 1Limburg.

De politie heeft een onderzoek ingesteld, maar gaat voorlopig uit van een noodlottig ongeval. Het kind was met familie op bezoek bij Fun Beach.