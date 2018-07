Lili en Howick willen blijven: 'Wat moeten we in Armenië doen?'

De Armeense kinderen Lili (12) en Howick (13) kregen deze week goed nieuws. Hun asielaanvraag moet nog een keer worden bekeken. Ze zijn er blij mee, maar het maakt geen einde aan hun verdriet, zeggen ze in een interview met het Jeugdjournaal.

"Nee, want we missen onze moeder heel erg. Over een maand is ze er al een jaar niet", vertelt Lili. Hun moeder werd vorig jaar uitgezet naar Armenië. Lili en Howick bleven achter om te kijken of ze toch geen asiel konden krijgen. Momenteel verblijven de tieners in Utrecht bij een gezin dat bevriend is met hun moeder.

"Maar er ontbreekt iets in mijn leven", vertelt Lili. "Er wordt wel goed voor mij gezorgd, maar er is niet iemand waar je alles tegen kan zeggen." Haar broer vult aan: "Omdat onze moeder er niet is, voel ik steeds een beetje leegte. En ik voel me een beetje alleen de hele tijd."

Lili en Howick vertellen hieronder hoe het is om zonder hun moeder te leven: