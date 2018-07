Saskia vreest nu al voor de eerste hoosbui na de droogte

Of het Waterschap die claim gaat betalen? Bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg kan dat nu nog niet zeggen. Ze weet natuurlijk wat er in Berg en Terblijt is gebeurd. En ze weet dat ook op veel andere plaatsen in Zuid-Limburg het water soms de huizen in loopt tijdens stevige plensbuien.

De uitkomsten van de Bluelabel-scan verbazen haar dan ook niet: dat in Zuid-Limburg veel gebouwen staan met een C-, D-, of E-label. En dus met een grote kans op wateroverlast.

Dammetjes bouwen

"Wij nemen allerlei maatregelen hiertegen, al langere tijd", vertelt Van Wersch. Zoals proeven met akkers die het water beter vasthouden. "Akkers liggen vaak op heuvels. Als je niets doet, stroomt het water de akkers af, naar de laaggelegen dorpen. Door dammetjes te bouwen in de geultjes op een aardappelveld, blijft het water langer op de akker. We vervangen mais door het gewas sorghum, dat dieper wortelt en water daardoor beter kan vasthouden. Op een andere akker planten we mais dichter op elkaar, zodat het water minder makkelijk weg kan stromen."