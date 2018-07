Ryanair-passagiers zoeken zelf nieuwe tickets: 'Wij zijn de dupe'

De alternatieve vlucht die Ryanair - kosteloos - aanbood, wees de Eindhovense af. De vlucht vertrok volgens Schoolderman in de avond en bood daarnaast geen garantie voor een plek. Een andere maatschappij bood vervolgens betere tickets.

Vanwege de extra kosten hiervoor zal Schoolderman een schadeclaim indienen. "Wij zijn immers de dupe van iets dat niet onze schuld is. Dat vind ik echt niet kunnen."

Schadeclaim

In Albufeira, Portugal, hoorde de Nederlandse Willem de Beer dat zijn terugvlucht is geannuleerd en dat hij de boel moest omboeken. Dat was makkelijk en kosteloos, aldus De Beer.

Wel moet het gezin door de nieuwe terugvlucht een dag eerder afscheid nemen van hun vakantie. De Beer is daarmee niet blij, net als zijn kinderen. "Maar ik heb tegen ze gezegd: jongens, ze staken niet voor niks, laten we eens kijken naar de oorzaak. En die vind ik best begrijpelijk. Dat ik er de dupe van ben, dat is dan maar zo."

Ondanks zijn begrip voor de situatie en een goede alternatieve vlucht, dient De Beer wel een schadeclaim in. "Ik ben flexibel maar dat wil niet zeggen dat ik er geen last van heb."