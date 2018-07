Crematorium Purmerend dicht om radioactieve as van kankerpatiënt

Het crematorium aan de Purmerweg in Purmerend is voorlopig gesloten, omdat er radioactieve stoffen zijn vrijgekomen bij de crematie van een kankerpatiënt. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de ruimte schoonmaken.

Volgens de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) zijn de veiligheid en het milieu in de omgeving van het pand niet in gevaar geweest. Ook medewerkers hebben geen gevaar gelopen, zegt de toezichthouder tegen NH Nieuws.

'Zeer zeldzaam'

Een situatie als deze is volgens de ANVS zeer zeldzaam. "De laatste keer dat een crematorium de deuren moest sluiten door het vrijkomen van radioactieve stoffen was in 2006", aldus de ANVS.

De patiënt was voor zijn ziekte behandeld met jodium 125, meldt Uitvaart.nl. "Wanneer iemand binnen een jaar na plaatsing van de radioactieve stof overlijdt, moeten er aanvullende maatregelen worden genomen", zegt een woordvoerder van uitvaartmaatschappij PC Uitvaart.

Dat was in dit geval niet mogelijk, omdat het crematorium pas een dag te laat op de hoogte werd gesteld van de aanwezigheid van radioactieve stoffen in het lichaam van de overledene.

Het is niet duidelijk hoe lang de uitvaartruimte gesloten blijft. Het crematorium geeft zelf geen commentaar op de zaak.