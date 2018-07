De beste foto's van de fotograaf die als enige de Noord/Zuidlijn in mocht

"Deze foto uit 2010 is voor mij Christus aan het kruis. De bouwer op de foto liep al de hele tijd met die stalen dingen, maar het licht was steeds te slecht. Dus heb ik hem een tijdje gevolgd tot ik dit shot had. Als je eenmaal thuis het resultaat ziet, sta je wel even te juichen."

"Het licht - of eigenlijk het gebrek daaraan - was sowieso een probleem in de bouwputten. Flitsen was geen optie want die gele hesjes van de bouwers weerkaatsen alles. Je kon alleen maar hopen dat de foto's gelukt waren."