Snelle scootmobiel taboe in verzorgingshuizen Naarden

Snelle scootmobielen zijn straks verboden in de verzorgingshuizen van de Woningstichting in Naarden. De voertuigen zijn volgens de directie gevaarlijk.

Aanleiding is een tragisch ongeval, waarbij een man van 86 om het leven kwam. Hij reed met zijn scootmobiel op de eerste verdieping door een pui, viel met zijn voertuig naar beneden en overleed later in het ziekenhuis.

De Woningstichting wil daarom ingrijpen en onderzoekt de mogelijkheden om de snelle scootmobielen uit de complexen te krijgen. Het gaat om de types die ook op de openbare weg mogen. "Dat zijn scootmobielen die behoorlijk snel kunnen. We staan het ook niet toe dat iemand met z'n brommer binnenrijdt", zegt directeur Lilian Verheul tegen NH Nieuws.

'Zelf bijna aangereden'

Directeur Verheul heeft de risico's van de snelle scootmobiel zelf ook ondervonden. "Toen ik laatst door het complex liep reed een meneer met een scootmobiel bijna over mijn tenen heen. Dan realiseer je je hoe gevaarlijk het is om binnenshuis met een scootmobiel te rijden."

Bijkomend voordeel van een verbod is dat ramenzetters en liftmonteurs minder vaak langs hoeven te komen. Puien en liften raken beschadigd door de "enorme kracht van de scootmobielen", aldus de directie.

Eerst overleg

Een verbod op het gebruik van de snelle scootmobielen wordt pas ingevoerd als er met de bewoners een alternatief is gevonden. Dat kan betekenen dat gebruikers een scootmobiel voor binnen en een scootmobiel voor buiten nodig hebben.

De bewoners moeten dan bij de voordeur overstappen op een voertuig met minder pk's. "Dan zullen we ook een opstelplaats voor scootmobielen moeten realiseren", zegt Verheul.

Woningstichting Naarden heeft drie complexen, waarvan er één al langer verboden terrein is voor snelle scootmobielen.