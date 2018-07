Tbs opgelegd aan kleinzoon die zijn opa doodde

Een 22-jarige man die in maart zijn opa in Alkmaar doodde heeft tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar bevonden en krijgt daarom geen gevangenisstraf.

Volgens deskundigen lijdt de kleinzoon aan schizofrenie en paranoïde wanen. De rechtbank heeft dat oordeel overgenomen. Het Openbaar Ministerie vond hem wel deels verantwoordelijk en had drie jaar cel en tbs geëist.

Tijdens de rechtszaak bleek dat de verdachte zijn opa heeft gewurgd en verminkt met een heggenschaar. Hij stal ook 75 euro van het slachtoffer.

Opwelling

De kleinzoon, die een zwervend bestaan leidde, was naar zijn opa gegaan omdat hij geld nodig had. Het lijkt erop dat hij niet van plan was zijn opa te doden, maar in een opwelling handelde. Zijn langdurige wietverslaving was mogelijk van invloed op zijn gedrag.

Het slachtoffer, Jochem Schuijt, was een bekende Alkmaarder in culturele kringen. Zijn dood zorgde voor grote beroering. De dochter van het slachtoffer beschreef in een schriftelijke slachtofferverklaring het "enorme en niet te bevatten drama voor de familie", meldt het vonnis van de rechtbank. De vrouw is de moeder van de dader.

Het vonnis is precies waar zij op had gehoopt. "Zij roept al jaren om hulp voor haar zoon", zei advocaat Richard Korver volgens NH Nieuws nadat het OM de eis had geformuleerd.