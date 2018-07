OM stopt onderzoek naar Coöperatie Laatste Wil

Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar de Coöperatie Laatste Wil (CLW) stopgezet. Justitie heeft niet aan kunnen tonen dat de coöperatie zich schuldig heeft gemaakt aan hulp bij zelfdoding of dat het andere strafbare feiten heeft gepleegd.

De organisatie maakte in september vorig jaar het plan bekend om aan leden een zelfdodingsmiddel, aangeduid als middel X, ter beschikking te stellen als die daarom vragen. Ruim 1100 mensen hadden zich aangemeld voor een bijeenkomst waar ze het poeder samen zouden kunnen kopen.

In maart begon het OM een strafrechtelijk onderzoek naar de CLW, toen bleek dat inkopers het spul daadwerkelijk zouden gaan bestellen. De coöperatie werd toen verzocht het aanbieden van een zelfdodingspoeder met onmiddellijke ingang te staken. Die gaf gehoor aan de oproep. Enkele leden hebben daarna wel op eigen houtje het middel besteld.

Activiteiten gestaakt

Omdat de CLW niet aan justitie bekend wilde maken wat middel X precies was, besloot het OM om de organisatie verder in de gaten te houden. Nu alles erop wijst dat de coöperatie de activiteiten rond de hulp bij zelfdoding heeft gestaakt, is het onderzoek gesloten, aldus het OM.

De CLW mag zich wel nog bezig houden met het voorlichten van mensen, maar mag geen actieve hulp aanbieden, omdat dat strafbaar is.