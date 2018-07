May blijft erbij: grens tussen Ierland en Noord-Ierland onbespreekbaar

De Britse premier May heeft de Europese Unie opgeroepen om mee te werken aan een oplossing voor de kwestie van de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Ze deed die oproep in Belfast, de hoofdstad in Noord-Ierland. Daar is ze twee dagen op bezoek.

In de onderhandelingen om de brexit is de grens tussen Noord-Ierland, onderdeel van Groot-Brittanniƫ, en EU-lid Ierland een van de lastigste punten. De Britse regering en de EU hebben gezegd dat ze geen harde grens willen tussen Noord-Ierland en Ierland, met grenscontroles en douaneposten.

Dat standpunt herhaalde May ook vandaag weer. "Er kan nooit een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland zijn", zei ze in een toespraak. "We kunnen dit niet alleen oplossen, maar we kunnen er ook niet van weglopen. Dus moeten we dit samen met de EU oplossen."

Interne markt

Maar hoe het probleem van die grens precies moet worden opgelost, is niet duidelijk. Om een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland te voorkomen heeft de Europese Unie eerder een voorstel gepresenteerd om Noord-Ierland dan maar in de Europese douane-unie te houden, in grote delen van de Europese interne markt en het Europese btw-systeem. De rest van het land valt daar dan wel buiten.

Voor May is zo'n oplossing onbespreekbaar. "Een buitenlandse douane-unie binnen ons eigen land zal ik nooit accepteren. En ik denk niet dat er ooit een Britse premier zal zijn die dat accepteert."

May wil juist dat heel Groot-Brittanniƫ onder exact dezelfde voorwaarden uit de Europese Unie stapt en heeft daarom in haar brexit-plan voorgesteld om het vrije verkeer van goederen in bepaalde gevallen in stand te houden, maar het vrije verkeer van personen niet. Daardoor zouden grenscontroles niet mogelijk hoeven te zijn aan de Noord-Ierse grens. Ze wil dat de EU snel naar dat plan kijkt. "De tijd voor de EU om te reageren, is nu gekomen."

Oplossing

"Het probleem is dat al sinds het begin van de brexit-onderhandelingen de grens terugkomt als struikelblok", zegt correspondent Tim de Wit. "De Britten stellen voor dat ze wel de lusten hebben, maar niet de lasten. Wel de handel, niet het vrije verkeer van personen waardoor ook immigratie mogelijk is. Een oplossing is nog niet zomaar in zicht."

In de toespraak zei May dat ze "de plicht heeft" om ervoor te zorgen dat de brexit een succes wordt voor heel het Verenigd Koninkrijk, dus ook voor Noord-Ierland.