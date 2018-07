'Recherche was bang voor liquidatie' bij zaalvoetbalclub 't Knooppunt

De onderwereld was zowel op de tribune als achter de schermen vertegenwoordigd. De politie stelt na uitgebreid onderzoek dat zaalvoetbalclub 't Knooppunt in Amsterdam jarenlang is gefinancierd met crimineel geld. En nu heeft de KNVB het lidmaatschap van de club uit De Pijp opgezegd.

"De recherche had een aantal jongens op de tribunes gewaarschuwd voor aanslagen op hun leven", zegt misdaadjournalist Maarten van Dun. Hij heeft voor Het Parool onderzoek gedaan naar de club. Volgens hem was een deel van de clubsupporters bij de politie in beeld voor allerlei misdrijven. Tijdens wedstrijden zaten dit soort personen zij aan zij met de jeugd uit de buurt.

Angst voor liquidaties

"De recherche was bang dat er iemand geliquideerd zou worden op de tribune tussen de kinderen." Het bleken geen loze waarschuwingen. Vorige week vrijdag werd in De Pijp iemand van de harde kern van zvv 't Knooppunt neergeschoten. Vermoedelijk was het een poging tot liquidatie.

Criminaliteit stond aan de basis van het stormachtige succes van de buurtclub. De onderwereld investeerde jaarlijks tonnen in het Amsterdamse team, concludeerde de recherche na lang onderzoek. Het geldspoor zou onder meer leiden naar Houssine A. Hij is een van de hoofdpersonen in de liquidatiereeks in de hoofdstad, ook wel bekend als de Mocro-oorlog.