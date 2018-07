Waverveen loopt uit om gestroopte karpers te redden

Een groep vrijwilligers heeft samen met de dierenambulance ongeveer 150 karpers gered in het Utrechtse Waverveen. De politie betrapte gisteravond een groep stropers die de karpers snel in een ondiepe sloot dumpten, waarschijnlijk met de bedoeling om ze later weer op te halen. Na een achtervolging arresteerde de politie vijf verdachten.

Omdat de vissen niet konden ademen door de lage waterstand werd een reddingsactie opgezet. De Dierenambulance riep mensen op Facebook op om te helpen. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. "Iedereen die aankwam dook meteen de bagger in om de vissen met de hand te vangen, het was ongelofelijk." zei een medewerker van de Dierenambulance tegen de lokale omroep 0297.

Leden van de visvereniging uit het naburige Wilnis kwamen helpen. Met schepnetten werden de vissen gevangen om later in dieper water weer te worden uitgezet. Volgens RTV Utrecht hebben de meeste vissen het overleefd.