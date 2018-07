Maarsseveense Plassen niet verantwoordelijk voor verdrinking jongen

Recreatie Midden-Nederland is niet aansprakelijk voor de verdrinking van de 14-jarige Anouar in de Maarsseveense Plassen in 2015. Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak die was aangespannen door de ouders van de jongen.

Anouar was in augustus 2015 met twee vriendjes aan het zwemmen bij de plassen. Hij had geen zwemdiploma en stond aan de zijkant van het eiland, in het ondiepe deel van het water. Zijn twee vriendjes, die wel konden zwemmen, gingen naar het diepe water en zagen bij terugkomst Anouar niet meer. Ze meldden dat bij de strandwacht, die vertelde ze zelf te gaan zoeken.

Na een tweede melding bij een andere strandwacht, een paar uur later, werden de hulpdiensten ingezet. Zij vonden het lichaam van de jongen een dag later, op 2,5 meter diepte.

Onveilig

De ouders vinden dat de recreatieorganisatie verantwoordelijk is voor de dood van hun zoon, omdat het strandbad onveilig zou zijn door onjuiste bebording en het gebrek aan afzetting. Ook vinden de ouders dat de strandwachten niet goed gehandeld hebben.

Maar volgens de rechter is dat niet waar en is er geen sprake van een onveilige situatie. De bebording en belijning zijn aanwezig. Wel vindt de rechter dat de eerste strandwacht een verkeerde inschatting heeft gemaakt: hij had niet het vermissingsprotocol, maar het verdrinkingsprotocol moeten gebruiken. Die inschatting is echter niet dusdanig onzorgvuldig geweest, dat de organisatie voor de dood van de jongen aansprakelijk is.