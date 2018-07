Bonden: VDL neemt Siemens Hengelo over

Siemens Hengelo wordt overgenomen door het Nederlandse industriƫle concern VDL. Dat melden vakbonden CNV en De Unie. Er gaan bij de overname geen vaste banen verloren.

Bij het bedrijf in Hengelo, waar gasturbines en compressoren worden gemaakt, werken 600 mensen. Hoeveel daarvan een vast contract hebben, is niet bekend. VDL en Siemens hebben de overname nog niet bevestigd. De bonden worden later vandaag bijgepraat over de plannen.

In november maakte Siemens bekend de vestiging in Hengelo te willen sluiten als gevolg van een wereldwijde reorganisatie. De werknemers vreesden sindsdien voor hun baan. Begin dit jaar maakte minister Wiebes al bekend dat twee partijen serieus geĆÆnteresseerd waren in een overname.