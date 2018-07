Afval scheiden op stations lukt amper, ondanks ambities

Papier en restafval dat op elf grote NS-stations gescheiden wordt ingezameld, belandt in de meeste gevallen in dezelfde afvalcontainer. NS bevestigt berichtgeving daarover van Trouw. Volgens NS ontbreekt het niet aan wilskracht of ambitie, maar loopt de afvalscheiding stuk op praktische problemen zoals een geschikte container.

Zo heeft het spoorbedrijf naar eigen zeggen behoefte aan een 'combinatiecontainer', waarmee het afval van reizigers gescheiden kan worden opgehaald. Die zou er na anderhalf jaar nog niet zijn. Op Utrecht Centraal is volgens NS geen ruimte voor een milieustraat vanwege alle werkzaamheden in het stationsgebied.

Op station Rotterdam Centraal wordt het afval wél gescheiden opgehaald: daar maken de schoonmakers twee rondes, een voor papier en een voor restafval. Maar dat is elders geen optie, zegt NS in Trouw. Vuilniszakken belanden daardoor toch in dezelfde bak. Scheiding achteraf is niet altijd een oplossing. Kranten die door bijvoorbeeld oude koffie nat zijn geworden, kunnen niet meer worden hergebruikt.

'Ambitie blijft'

NS heeft zich ten doel gesteld om in 2020 drie kwart van het afval op stations te recyclen. Een woordvoerder erkent dat er problemen zijn. "We hadden gedacht dat dit zich sneller zou ontwikkelen", zegt hij.

De vervoerder is met schoonmaak- en afvalbedrijven in gesprek om te kijken wat er beter kan zodat de doelstelling kan worden gehaald. "Want de ambitie blijft er."