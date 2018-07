Zeker tien schoten gelost op kapperszaak in Breda

Een kapperszaak in Breda is vanochtend beschoten. In een winkelruit en de gevel zitten zeker tien kogelgaten en -inslagen. Niemand is gewond geraakt.

Tussen twee en drie uur donderdagnacht kwamen meldingen binnen over schoten in het stadsdeel Haagse Beemden. De politie is een onderzoek begonnen en daarbij is onder andere een speurhond ingezet.

De eigenaar zegt tegen Omroep Brabant dat hij niet weet wie achter de schietpartij zit. Hij noemt de daders "mafkezen". De eigenaar woont in de buurt van de kapperszaak en hoorde de schoten. Pas toen hij door de politie werd gebeld, had hij door dat zijn zaak het doelwit was.