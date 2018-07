Na grote onrust treedt Eneco-topman af

Na een periode van grote bestuurlijke wanorde gooit Eneco-topman Edo van den Assem de handdoek in de ring: hij treedt per direct terug als president-commissaris. Gister had de rechter hem al tijdelijk geschorst.

Daarnaast stelde de Ondernemingskamer een onderzoek in naar het slechte beleid bij het energiebedrijf, en wil de rechter boven tafel krijgen wat zich de afgelopen maanden allemaal heeft afgespeeld binnen de organisatie. Het is al lang onrustig rond de voorgenomen verkoop van Eneco, ook werd bestuursvoorzitter Jeroen de Haas plotseling ontslagen.

De nu aftredende Van den Assem laat weten dat hij nog wel mee zal werken aan het onderzoek door de Ondernemingskamer. Wie hem bij het bedrijf gaat vervangen is nog onbekend, dat zal binnen twee weken duidelijk worden.