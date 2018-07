Nederlandse staalindustrie verdeeld over Europese importtarieven

Volgens de brancheorganisatie houdt de Europese Commissie er onvoldoende rekening mee dat de vraag naar staal de komende tijd juist zal toenemen.

Ook staalverwerker Van Merksteijn vraagt zich af of de Europese Commissie de groeiende economie goed meeweegt. Het bedrijf uit Almelo maakt onder andere betonijzer en hekwerk. "Het vreemde is dat het artikel walsdraad op de lijst staat. Terwijl er in Europa juist een tekort is aan walsdraad", zegt Arno Westerhof, directeur van Van Merksteijn.

Onzekerheid

De tariefmuur zal volgens Westerhof juist leiden tot nog meer onzekerheid voor zijn bedrijf. Het kan ertoe leiden dat het bedrijf voorzichtiger zal zijn met investeren in de toekomst.

Na 200 dagen buigt de EU zich weer over de tariefmuur en wordt gekeken of het een definitieve maatregel wordt. De onzekerheid rond de staalprijzen zal waarschijnlijk dus nog even aanhouden.