PvdA wil Kamer terugroepen van reces om uitspraken Blok

Gaza-oorlog

Een Kamermeerderheid voor het terugroepen van de Kamer is er niet. VVD-Kamerlid Ten Broeke ziet de noodzaak niet na de brief waarin Blok gisteren door het stof ging.

Ten Broeke zegt dat hij in het afgelopen decennium is teruggekomen van reces "vanwege een Gaza-oorlog, vanwege de Russische inval in Georgië, vanwege een derde tranche voor Griekenland en omdat een passagierstoestel werd neergeschoten met 196 Nederlanders aan boord. Ik zou niet weten in welke categorie de uitspraken van Blok moeten worden geschaard."

Eerder vandaag bleek al dat ook de andere coalitiepartijen in de Tweede Kamer genoegen nemen met wat Blok er gisteren over meldde. "We moeten nu vooruit kijken", laat het CDA weten.

D66 wil na het reces nog wel een debat met de minister. Kamerlid Verhoeven: "Het debat is een kans om te laten zien dat de minister begrijpt dat zijn uitlatingen strijdig zijn met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. In de tussentijd is zijn opdracht er alles aan te doen de gedane schade te herstellen en Nederland in Europa en de wereld te vertegenwoordigen als een open samenleving waarin iedereen telt en bijdraagt.

ChristenUnie-Kamerlid Voordewind vindt het goed dat de minister "de uitspraken over Suriname en de migratie-inzet van het kabinet gecorrigeerd heeft". Hij zegt dat zijn partij het debat over de multiculturele samenleving en integratie met de minister van Sociale Zaken wil voeren, omdat Blok daar niet over gaat.

Woorden terugnemen

SP, GroenLinks en Denk zeiden vanmiddag dat ze Blok zo snel mogelijk na het reces, in september, aan de tand willen voelen. Ze vonden het vooralsnog niet nodig om de Kamer van reces terug te roepen.

SP-Kamerlid Karabulut wil dat Blok zijn woorden terugneemt. Zij vraagt zich af hoe de minister van Buitenlandse Zaken nog serieus kan worden genomen in het buitenland. Hoe kan hij nog over de mensenrechten beginnen, als hij uitspraken doet die daar haaks op staan, wil zij van hem weten.

Haar collega Özdil van GroenLinks zegt dat Blok weliswaar betreurt dat hij zijn woorden niet goed heeft gekozen. "Maar neemt hij ook afstand van de inhoud van zijn woorden?"

Denk-Kamerlid Kuzu noemt de uitspraken, die Blok deed op een besloten bijeenkomst van Nederlanders die bij een internationale organisatie werken, "schrikbarend".