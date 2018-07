Biologische boer: 'Varkens de ruimte geven, kost gewoon meer'

De biologische landbouw is gegroeid, en dan met name de productie van biologisch varkensvlees. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de productie van biologisch varkensvlees in 2017 toenam met 26,3 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Toch is in totaal nog geen half procent van het varkensvlees dat in Nederland verkocht wordt biologisch. Niet meer dan 47.500 van de totaal 12 miljoen varkens in Nederland zijn namelijk biologische varkens.

Biologisch varkensboer Jeroen Neimeijer uit Heino zegt dat "het relatief lage aantal biologische varkens alles te maken heeft met het koopgedrag van de consument. Mensen weten wel dat het kopen van biologisch vlees beter is voor het dierenwelzijn en het milieu, maar ze kiezen toch vaak voor het goedkope reguliere vlees."

"Nederland gaat vooral voor de lage kosten. Biologische varkens krijgen drie keer zoveel ruimte als reguliere varkens en dat kost gewoon meer. Maar die dieren hebben het wel veel beter en het is beter voor het milieu."

Neimeijer legt uit hoe de consument kan bijdragen aan een verdere ontwikkeling in dierenwelzijn en milieu: