Horeca Emmen vreest uitsupporters bij FC Emmen

De horeca in Emmen is bang voor problemen met supporters van de tegenstanders van FC Emmen. De ondernemers hebben de gemeente gevraagd niet te veel activiteiten te organiseren rond de thuiswedstrijden.

Er kunnen maar 400 uitsupporters per wedstrijd terecht in stadion De Oude Meerdijk. Omdat FC Emmen het komend seizoen in de eredivisie speelt, worden ook grotere clubs ontvangen. Die kunnen meer supporters meebrengen dan er in het stadion kunnen. De vrees is dat zo'n groep naar het centrum van de stad trekt.

Supportersgeweld

Emmen heeft al kennis gemaakt met supportersgeweld toen Go Ahead Eagles in 2015 tegen Ferencváros speelde in De Oude Meerdijk. De horecaondernemers herinneren zich nog goed dat er 200 agenten nodig waren en de ME charges uitvoerde om de orde te herstellen.

Burgemeester Eric van Oosterhout snapt daarom de oproep van de lokale horeca om terughoudend te zijn. "We gaan in ieder geval niet het grote scherm op het Raadhuisplein gebruiken om de wedstrijden van FC Emmen te laten zien. In de horeca zelf zal ook maar op een enkele plaats een wedstrijd op een beeldscherm te zien zijn."

Risicowedstrijden

De ondernemers zelf zullen ook voorzichtig zijn, onder meer door te kijken wie ze wel en niet toelaten. De eerste drie thuiswedstrijden van FC Emmen, tegen AZ, De Graafschap en PEC Zwolle, zijn door de burgemeester aangemerkt als risicowedstrijd. Dat betekent dat de 400 uitsupporters alleen kunnen komen met een combikaart, dus een kaart met bijbehorende busreis.

De gemeente Emmen en de club bekijken nog hoe de veiligheid in en om het stadion beter kan. Zo komen er meer camera's, een nieuw toegangssysteem en een grotere bussluis voor uitsupporters.

Er moet volgens burgemeester Van Oosterhout nogal wat gebeuren om te zorgen dat alles soepel verloopt. "Het is nogal een verschil of er 2000 of 8000 supporters komen." Met 8000 supporters is De Oude Meerdijk uitverkocht.