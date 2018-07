Spanje hekelt Duitse rechtsgang en trekt uitleveringsverzoek Puigdemont in

Justitie in Spanje heeft het verzoek aan Duitsland om de Catalaanse separatistenleider Puigdemont uit te leveren, ingetrokken. Het Spaanse Hooggerechtshof wil Puigdemont berechten voor misbruik van publiek geld en rebellie. Maar die laatste beschuldiging geldt in Duitsland niet als grond voor veroordeling of uitlevering.

De Spaanse justitie kan Puigdemont in principe alleen vervolgen voor de feiten waarvoor hij eventueel door Duitsland wordt uitgezet. Dat betekent dat Puigdemont in Spanje alleen berecht mag worden op grond van misbruik van publiek geld, dat is gebruikt om een 'verboden' referendum over onafhankelijkheid voor te bereiden, en niet voor het uitroepen van de onafhankelijkheid van Cataloniƫ, vorig jaar oktober.

Omdat Spanje hem ook voor het laatste nog altijd wil vervolgen, heeft Madrid het uitleveringsverzoek ingetrokken. Om dezelfde reden is ook het Europese aanhoudingsbevel voor vijf andere Catalaanse politici in ballingschap ingetrokken.

Spanje woedend

Spanje is woedend over de juridische gang van zaken in Duitsland, het land waar Puigdemont in maart werd aangehouden. De Spaanse justitie vindt dat Duitsland zich veel te veel bemoeit met de Spaanse rechtsgang, zegt correspondent Rop Zoutberg.

Overigens kunnen de Catalaanse politici niet terug naar Spanje, want daar zouden ze direct worden opgepakt. Het referendum over afscheiding was in strijd met de grondwet, oordeelde het Hooggerechtshof destijds. De daaropvolgende onafhankelijkheidsverklaring was het moment dat de Spaanse justitie besloot de Catalaanse leiders op te pakken. Maar voor die tijd hadden ze het land al verlaten.