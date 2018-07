Automobilist rijdt in op agenten, politie schiet op banden

De politie heeft in Wijk bij Duurstede geschoten op een auto. Een man probeerde aan een controle door agenten te ontkomen en reed op ze in.

Een agent probeerde de auto, een zwarte Mercedes, te stoppen door op de banden te schieten. Volgens een woordvoerder van de politie is er één schot gelost.

De politie zoekt - onder meer met een helikopter - in de omgeving van Wijk bij Duurstede naar de voortvluchtige automobilist. De verdachte is er in volle vaart vandoor gegaan. De politie heeft Burgernet ingeschakeld, schrijft RTV Utrecht.