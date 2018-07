Dure euro en staking in Brazilië bezorgen Unilever lagere omzet en winst

De groei zat vooral in de opkomende markten, in de traditionele markten zoals Europa en de VS blijft de groei achter door sterke concurrentie en druk op de prijzen. IJs deed het in Europa erg goed, hoewel vorig jaar ook al een topseizoen was. In China werd de omzetgroei aangejaagd door online-verkopen.

De verwachtingen voor de rest van het jaar zijn onveranderd. Unilever rekent op een groei van 3 tot 5 procent.