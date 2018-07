'Verdachten van gifgasaanslag Skripal bekend'

Britse onderzoekers denken te weten wie de zenuwgasaanval op oud-spion Sergej Skripal hebben uitgevoerd, meldt het Britse persbureau Press Association. Het gaat om Russen die met beelden van bewakingscamera's zijn achterhaald, heeft een bron bij het onderzoek aan PA laten weten. De personen op die beelden zijn gekoppeld aan douanegegevens over reizigers die rond die tijd het Verenigd Koninkrijk binnenkwamen.

De voormalige Russische dubbelspion werd samen met zijn dochter in maart van dit jaar slachtoffer van een aanval met novitsjok. Ze werden bewusteloos aangetroffen in Skripals woonplaats Salisbury. De verdenking ging direct uit naar Rusland, maar het Kremlin zegt niets met de aanslag te maken te hebben.

De aanslag leidde tot een grootscheepse diplomatieke rel, waarbij Londen en veel andere landen Russische diplomaten uitwezen, en ook Rusland tientallen buitenlandse diplomaten de wacht aanzegde.

Parfumflesje

De Skripals zijn inmiddels opgeknapt. Onlangs werden twee Britten uit een plaats nabij Salisbury eveneens bewusteloos aangetroffen. Ook zij bleken in aanraking te zijn gekomen met een zenuwgas, waarschijnlijk novitsjok. Een van hen, een moeder van drie kinderen, overleed later aan de gevolgen van de vergiftiging.

Volgens onbevestigde berichten zat het gif in een parfumflesje dat de vrouw en haar partner in een park in Salisbury hadden gevonden. Ze zou het spul rechtstreeks op haar polsen hebben gespoten.

"Die tweede zaak heeft de politie veel meer inzicht gegeven in hoe de daders in het geval van de Skripals te werk zijn gegaan", zegt correspondent Tim de Wit vanuit Londen.

Als de verdachten daadwerkelijk de Russische nationaliteit hebben, zal dat de Britse zaak "veel en veel sterker maten", zegt De Wit. Londen heeft steeds met de beschuldigende vinger naar Rusland gewezen, maar "president Poetin heeft altijd gezegd: we hebben nog nul concreet bewijs gezien dat de Britten echt kunnen laten zien dat Rusland hierachter zit." Dat zou nu drastisch kunnen veranderen; het wachten is eerst op een verklaring van de politie en die verwacht De Wit nu heel spoedig. Vervolgens komt de regering dan naar verwachting met een reactie.