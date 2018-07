Wekdienst 19/7: uitspraak zaak-Lieke S. en Touretappe finisht op Alpe d'Huez

Wat heb je gemist?

Na twee jaar is de noodtoestand in Turkije opgeheven. De noodtoestand werd ingesteld na de couppoging van juli 2016 en werd elke drie maanden verlengd. President Erdogan beloofde in juni al dat hij de noodtoestand zou opheffen als hij opnieuw tot president zou worden verkozen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog dit:

Een zware windvlaag aan de kustlijn van New Jersey heeft er gisteren voor gezorgd dat een parasol het been van een vrouw heeft gespietst. De aluminium staaf doorboorde de enkel van de Britse vrouw. Hulpverleners moesten de parasol doorknippen zodat de vrouw naar het ziekenhuis kon worden gebracht.