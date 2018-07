Inwoners uit rebellengebied Syrië worden geëvacueerd

In twee dorpen in de provincie Idlib in Syrië is begonnen met de evacuatie van inwoners en strijders. De dorpen al-Foua en Kefraya worden al jaren belegerd door rebellen die tegen Syrische president Assad strijden. Assad zegt in ruil voor de evacuatie honderden gevangenen vrij te laten.

Meer dan honderd bussen zijn afgelopen nacht het dorp ingereden, meldt het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten. Eerst worden zieken geëvacueerd. Volgens de staatstelevisie zijn er tien ambulances bij een grenspost gearriveerd. De 7000 evacués worden naar de naastgelegen provincie Aleppo gebracht. Aleppo is in handen van Assad.

De sjiitische dorpen Foua en Kefraya liggen in de provincie Idlib, het laatste grote bolwerk van de soennitische rebellen. Sjiieten steunen veelal het regime van Assad. In april vorig jaar werden de dorpen ook geëvacueerd. Ook toen was er sprake van een uitruil met de Syrische regering.