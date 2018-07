Enkel van vrouw gespietst door vliegende parasol op strand New Jersey

Een zware windvlaag aan de kustlijn van New Jersey heeft er gisteren voor gezorgd dat een parasol het been van een vrouw heeft gespietst. De aluminium staaf aan de onderkant van de parasol spietste de enkel van de Britse vrouw.

Hulpverleners moesten de parasol doorknippen zodat de vrouw naar het ziekenhuis kon worden gebracht. "Het was zo'n mooie dag. Maar het was gewoon een ongeluk", heeft de Britse toerist in een verklaring gezegd. De vrouw is behandeld en inmiddels weer ontslagen uit het ziekenhuis.

Het is niet de eerste keer dat een parasol een persoon verwondt in de Verenigde Staten. In 2016 overleed een 55-jarige vrouw nadat een parasol door de wind tegen haar aan werd geslingerd. In 2010 spietste een parasol het dijbeen van een vrouw in Ocean City.

De gemeente van Ocean City heeft na het incident tips gegeven om toekomstige ongelukken te voorkomen. Parasols moeten heel diep in het zand worden gestopt, en alleen als het windstil is.