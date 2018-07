'Inspectie SZW levert harde kritiek op UWV'

De Inspectie SZW heeft harde kritiek geuit op uitkeringsinstantie UWV, meldt dagblad Trouw. Volgens de Inspectie is de nieuwe ontslagwet slecht voor werknemers. Bij het toekennen van ontslagaanvragen van werknemers om bedrijfseconomische redenen wordt het waarheidsgehalte van de informatie van de werkgever niet genoeg gecheckt, vindt de organisatie.

Ook zou de wettelijke regeling niet werken waarin een werknemer binnen een half jaar weer moet worden aangenomen bij de werkgever als er een passende vacature ontstaat.

Uit een enquĂȘte die door de Inspectie werd gehouden, blijkt dat een derde van de werkgevers van de ontslagen werknemers binnen een half jaar weer soortgelijke vacatures had. Toch werden de ontslagen werknemers niet teruggehaald. De Inspectie is bang dat deze plekken door goedkopere flexwerkers worden ingevuld. Dat is niet toegestaan.

De nieuwe ontslagregels gingen in op 1 juli 2015. Daarvoor kon een werknemer zijn ontslag om bedrijfseconomische redenen nog aanvechten bij de kantonrechter. Nu doet het UWV deze procedure. Arbeidsrechtadvocaten zijn het eens met de kritiek van de Inspectie. Zij pleiten voor een nieuwe wet waarbij een mondelinge behandeling bij het UWV wordt ingevoerd bij ontslagprocedures.