Belgisch jongetje (6) overleden door vallende rots in Zwitserland

Bij een ongeluk in Zwitserland is een 6-jarige Belgische jongen om het leven gekomen. Het jongetje kreeg in de Zwitserse Morteratschgletsjer een vallende steen op zijn hoofd. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen, meldt de politie van het kanton Graubünden op hun website.

De jongen was met zijn familie op vakantie. "De familie stond aan de voet van de gletsjer. Vanaf de puinhelling viel een steen naar beneden die de jongen op zijn hoofd raakte", is te lezen in het persbericht. De familie alarmeerde de hulpdiensten, maar reanimatiepogingen mochten niet meer baten.

De politie van Graubünden doet onderzoek naar het ongeval. De familie van de jongen wordt momenteel opgevangen door slachtofferhulp in het land.