Biologische landbouw groeit: vooral toename vraag biologisch varkensvlees

De biologische landbouw zit in de lift. De omvang van de biologische varkensstapel groeide met 24,2 procent en de productie van biologisch varkensvlees nam toe met 26,3 procent, blijkt uit cijfers van het CBS.

Ook in de biologische akkerbouw is een toename in de aardappelproductie te zien.

Momenteel wordt circa 56,4 duizend hectare landbouwgrond in Nederland gebruikt voor de biologische landbouw. Dat is met 7,6 procent toegenomen, tot 3,2 procent van alle Nederlandse landbouwgrond.

Meer koeien, varkens en kippen

Op alle gebieden is er een stijging te zien. Zo werd er meer onbewerkte biologische koemelk naar de zuivelfabrieken aangevoerd (12,4 procent meer dan vorig jaar), steeg de productie van biologisch varkensvlees naar 8,2 miljoen kilogram en nam het aantal biologische eieren voor consumptie toe met 14,2 procent.

Niet alleen het aantal biologische varkens is toegenomen, ook zijn er inmiddels 32.000 melkkoeien (12,4 procent meer) in Nederland en nam het aantal biologisch gehouden kippen met 8,3 procent toe.