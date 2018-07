Negen minuten respijt voor 'te langzame' lopers Vierdaagse

De lopers van de Nijmeegse Vierdaagse mochten vandaag 9 minuten langer doorlopen. Officieel is de sluittijd 17.00 uur, maar één tentje bij de finish op de Wedren bleef iets langer open zodat enkele wandelaars nog gescand konden worden.

Rennend haalden enkele personen nog de eindstreep. Dat betekent dat zij morgen toch weer mogen meedoen: op naar Groesbeek. Mogelijk is de verklaring voor de coulance dat de wachttijd bij de EHBO-posten was opgelopen, in een enkel geval tot 4,5 uur.

Ook was het door de drukte met feestvierders op straat voor de lopers lastig om bij de finish te komen.

Het verschil tussen gisteren - toen 17.00 uur nog 17.00 uur was - en vandaag leidt tot gemor. De organisatie was eerder streng: een oudere man die gisteren door zijn dochters over de streep werd gedragen, kwam een minuut te laat. En mocht dus vandaag niet starten.