Dit zitvolleybalteam heeft alles gewonnen, maar daar gaat het niet om

Het is geen sport waar veel aandacht voor is: zitvolleybal. Op dit moment wordt het WK gepeeld in Nederland en het mannenteam van Bosnië-Herzegovina is een van de kanshebbers.

De sporters zijn bijna allemaal gewond geraakt in de Balkanoorlog in de jaren negentig. Ze hebben alle denkbare grote toernooien al eens gewonnen. Toch gaat het verhaal van het team niet over bekers en medailles, maar over omgaan met tegenslag en doorzettingsvermogen.

Bekijk het verhaal van de Bosniërs hieronder: