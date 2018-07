Nigeria pakt bij grote operatie ontvoerders Chibok-meisjes op

De Nigeriaanse politie heeft 22 leden van terreurorganisatie Boko Haram opgepakt. Acht van hen hebben bekend dat ze betrokken waren bij de ontvoering van meer dan 270 schoolmeisjes in 2014 uit een kostschool in Chibok.

De arrestaties waren in meerdere plaatsen in Nigeria. De operatie was goed voorbereid. De politie had de verdachten al zeker een half jaar in het vizier, heeft de leider van het politieteam tegen persbureau Reuters gezegd.

De massa-ontvoering in Chibok leidde tot wereldwijde ophef. Tientallen meisjes wisten na de kidnapping te ontsnappen. De overige 219 werden door de extreem-islamitische terreurgroep meegenomen naar een onbekende plek.

Vermist

Een deel werd later vrijgelaten. De vrijgekomen meisjes zeiden dat ze gedwongen werden te trouwen met strijders van Boko Haram. Sommigen werden zwanger. Anderen zouden zijn gedwongen tot het uitvoeren van zelfmoordacties. Zo'n honderd Chibok-meisjes worden nog steeds vermist.

In Nigeria zijn de afgelopen jaren al een paar duizend strijders van Boko Haram opgepakt. De terreurgroep voert een bloedige strijd voor de vestiging van een islamistische staat in het noordoosten van Nigeria. Bij aanvallen op dorpen en aanslagen in steden zijn inmiddels 30.000 mensen omgekomen.