Migrantenboot zinkt voor de kust van Cyprus: zeker negentien doden

Een boot met naar schatting 150 migranten aan boord is voor de kust van Noord-Cyprus gezonken. Zeker negentien mensen kwamen om het leven. 25 opvarenden worden nog vermist.

105 migranten konden met reddingsboten en helikopters worden gered en zijn naar Turkije overgevlogen. Noord-Cyprus is een zelfverklaarde Turkse republiek in het noordelijke deel van het eiland. Een persoon ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis in Nicosia.

Op het moment van zinken, voer de boot zo'n 30 kilometer buiten de Noord-Cyprische kust. Een Panamees koopvaardijschip zag het schip en alarmeerde de kustwacht.

In 2016 sloten Turkije en de Europese Unie een akkoord over de opvang van vluchtelingen. Daarna daalde het aantal vluchtelingen dat via Turkije naar EU-landen reist flink. Toch kwamen van januari tot mei dit jaar nog minstens 26 migranten om het leven die over zee de oversteek waagden.