Politie ontdekt kilo's drugs in bijna onvindbaar vak in auto

Politie en douaniers hebben in een verborgen ruimte in een auto 6 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren bijna onvindbaar weggestopt onder de autostoelen, in een vak dat alleen na een reeks handelingen in de wagen hydraulisch kon worden geopend.

Het voertuig stond geparkeerd bij een sportschool in Venlo en werd eind vorige maand in beslag genomen. De politie Limburg schakelde experts van de douane in Amsterdam in voor onderzoek. Na de auto te hebben doorgelicht, vonden zij de lading drugs.