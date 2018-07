Mensenhandelaar Saban B. ruim twee jaar langer in Turkse cel

De gevangenisstraf van Saban B., die in Turkije in de cel zit vanwege de gewelddadige uitbuiting van vrouwen in Nederland, wordt verlengd met twee jaar en acht maanden. Die celstraf werd hem in 2013 in Nederland opgelegd en wordt nu opgeteld bij de gevangenisstraf die hij in Turkije al uitzit.

Het proces en de veroordeling van Saban B. hebben een lange adem. Al in 2008 werd B. in Nederland veroordeeld voor mensenhandel. Hij stond aan het hoofd van een pooiernetwerk dat vrouwen in de Amsterdamse prostitutie met grof geweld aan het werk hield. De pooiers brandmerkten prostituees bijvoorbeeld met tatoeages, mishandelden hen met honkbalknuppels en dwongen hen om borstvergrotingen te ondergaan.

Ontsnapt

Een jaar later, in 2009, vluchtte B. naar Turkije toen hij een week verlof kreeg om zijn kind te zien. Omdat Turkije geen onderdanen uitlevert, verzocht Nederland de Turkse autoriteiten om de straf die B. in Nederland had gekregen over te nemen. Ook vroeg het Openbaar Ministerie of B. die straf, van zeven jaar en negen maanden, dan in Turkije kon uitzitten.

Dat lukte uiteindelijk eind november 2016, nadat B. een aantal jaren op vrije voeten in Turkije was geweest. Toen verklaarde de hoogste rechter in Turkije de eerder in Nederland opgelegde straf "onherroepelijk". Dat betekent dat een zaak is afgedaan: niemand kan meer in hoger beroep tegen de uitspraak.

Mishandeling

De celstraf van ruim 2,5 jaar die daar nu bij komt, krijgt B. voor een mishandeling in 2006. B. viel toen met enkele anderen een internetwinkel in Amsterdam binnen, waar ze twee mannen mishandelden, van wie ze er één met een mes ernstig verwondden. In 2013 veroordeelde het Nederlandse gerechtshof hem hiervoor tot twee jaar en acht maanden cel. Die straf moet hij nu in Turkije uitzitten.