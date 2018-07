Woede om Dirk-vakkenvuller die in hitte peuken moet opruimen

Volgens zijn nichtje heeft de man vaker geklaagd over hoe hij wordt behandeld, maar krijgt hij geen gehoor.

Dirk van den Broek schrijft in een reactie dat "onvoldoende rekening is gehouden met de warmte". "Wij hebben het opgenomen met de leidinggevende in Alblasserdam om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt. Tevens nemen wij contact op met de medewerker om onze excuses aan te bieden."

Afval en onkruid

Volgens de supermarktketen is het verder prima om de man dit werk te laten doen. "De werkzaamheden van een vakkenvuller zijn divers en bevatten meer taken dan het bij- en aanvullen van de schappen in de winkel." Is het rustiger in de winkels, dan kunnen de medewerkers andere opdrachten krijgen zoals binnen of buiten schoonmaken. "Met enige regelmaat wordt aan een medewerker gevraagd om afval en onkruid te verwijderen rondom de winkel."

Mensonterend

Op de Facebookpagina van het filiaal stroomt het negatieve recensies en klachten over het voorval. "Schandalig hoe er wordt omgegaan met sommige persoonsleden", vindt iemand. "Huur gewoon een hoveniersbedrijf in man voor dit soort klusjes!", schrijft een ander.