Tata Steel gaat huizen en auto's in IJmuiden poetsen

Staalproducent Tata Steel biedt inwoners van IJmuiden die last hebben van stof een gratis poetsbeurt aan. Door de aanhoudende droogte en noordoostenwind dwarrelt veel meer stof dan normaal van de staalfabrieken naar de havenstad. Tata Steel vergoedt de schoonmaak van huizen en auto's.

"We kregen veel klachten uit het noordelijke deel van IJmuiden", zegt een woordvoerder. "Dus besloten we onze verantwoordelijkheid te nemen."

Voorwaarde voor de poetsbeurt is dat minimaal 20 procent van het stof daadwerkelijk afkomstig is uit de staalfabrieken, schrijft NH nieuws. "Als er een klacht komt uit een gebied dat we nog niet getest hebben, doen we eerst een proefje", zegt de woordvoerder. Inwoners van andere omliggende plaatsen, zoals Beverwijk en Wijk aan Zee, komen niet in aanmerking voor de gratis schoonmaak.

Tata zegt er alles aan te doen om de stofvorming zoveel mogelijk te beperken. De sproei-installaties op het terrein staan op de maximale stand. Ook zijn er twee keer zoveel waterwagens actief om de wegen nat te houden.