Zanger Cliff Richard wint privacyzaak van BBC

De BBC en de politie moeten de zanger Cliff Richard een schadevergoeding van ruim 235 duizend euro betalen. Hij won vandaag een rechtszaak van de BBC. Volgens de rechter heeft de Britse omroep in 2014 met behulp van de politie de privacy van Richard geschonden tijdens een politie-inval bij hem thuis.

De politie doorzocht de woning van Richard in verband met een mogelijke zedenzaak. De zanger werd ervan beschuldigd in de jaren tachtig seks te hebben gehad met een minderjarige. Daarvoor is hij uiteindelijk niet vervolgd, omdat er onvoldoende bewijs was voor het vermeende misbruik.

Live uitzending

Een dag voordat de politie de woning van Richard in 2014 binnenviel, tipte ze de BBC over de inval. Dat was naar eigen zeggen om te zorgen dat BBC-verslaggevers de politie niet in de wielen zouden rijden. De omroep zond de politie-inval live uit op televisie. Daarvoor werd ook een helikopter ingezet.

De 77-jarige Richard zegt dat hij "een gevoel van paniek en machteloosheid" kreeg toen hij zag dat de BBC live aan het uitzenden was boven zijn huis. De zanger was op het moment van de inval op vakantie in Portugal. Volgens hem heeft de Britse omroep zijn reputatie geschaad en kampt hij met gezondheidsproblemen door de voortdurende stress.