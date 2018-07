Wereldteam brengt meer kleur naar de Vierdaagse: 'Ik miste de Afrikaanse vlag'

Volgens Mo Hersi is het nu de vraag wie het haalt en wie niet. Het team lijkt namelijk wat moeite te hebben met de afstand. "Het was echt lastig en ik ben blij dat het vandaag afgelopen is. Ik ben echt bang voor morgen, want m'n voeten doen nu al pijn," vertelt Nikish Vita.

De sfeer binnen het team is in ieder geval erg gezellig. "Bij iedereen ging het redelijk goed, we hebben genoten en het is lekker weer. De eerste dag hebben we in ieder geval met z'n allen mooi uit kunnen houden", aldus Hersi.