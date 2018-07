Syriëganger aangehouden op Schiphol

Op Schiphol is een vermoedelijke Syriëganger aangehouden. Het is een 22-jarige vrouw uit Rotterdam. Ze zou twee jaar geleden naar het IS-gebied in Syrië zijn vertrokken.

Ze wordt verdacht van deelneming aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van terroristische misdrijven.

Gisteravond kwam de Rotterdamse met een vliegtuig aan uit Irak, samen met haar baby van enkele maanden.

Vermissing

Haar vader deed in 2016 aangifte van vermissing. Hij zei dat zijn dochter sterk geradicaliseerd was en dat ze was getrouwd met een jihadstrijder.

De Rotterdamse vrouw zit vast. Ze wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Gisteren zijn drie Syriëgangers bij verstek veroordeeld tot celstraffen tot zeven jaar. Ze hebben volgens de rechtbank meegevochten met IS en Al-Nusra.