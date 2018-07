Advies aan minister Wiebes: sla meer gas op in Drentse Langelo

Het opgeslagen gas in het Drentse dorp kan gebruikt worden als er veel vraag is naar gas, bijvoorbeeld in de winter. Gas dat gewonnen is in periodes met minder gasverbruik, kan dan later worden ingezet. Daardoor kan het gas door het jaar heen gelijkmatiger gewonnen worden. Op die manier wordt het risico op aardbevingen in Groningen verkleind.

Niet iedereen voor

In 2015 vroeg de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) al om een verruiming van de gasopslag. Nu mag er jaarlijks zo'n vijf miljard kuub gas worden opgeslagen. Dat zou zes miljard moeten worden.

De Mijnraad adviseerde in december vorig jaar nog de maximale capaciteit vast te stellen op vijf miljard kuub, schrijft RTV Drenthe. De SdoM zegt nu dat dit zonder extra risico's opgehoogd kan worden.

In september 2017 bepaalde de Raad van State nog dat de opslagcapaciteit niet vergroot mocht worden. De rechter vond dat de toenmalige minister van EZ, Henk Kamp, beter moest uitleggen wat de gevolgen zijn voor Groningen en Drenthe. Het besluit ligt nu in handen van minister Wiebes.