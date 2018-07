Jongeren veel minder vaak, ouderen juist vaker betrokken bij ongelukken op het spoor

Jongeren zijn de laatste jaren veel minder vaak betrokken bij ongelukken op spoorwegovergangen. De afgelopen tien jaar waren bij 48 van de 417 ongelukken jongeren onder de 20 jaar betrokken, terwijl dat er in de tien jaar daarvoor nog 167 van de 941 waren. Daarmee daalde het aantal jongere slachtoffers ook ten opzichte van andere leeftijdsgroepen: van 17,7 naar 11,5 procent.

Ouderen waren de laatste jaren juist relatief vaker betrokken bij ongelukken bij een spoorwegovergang. De afgelopen tien jaar waren 80-plussers betrokken bij 8,3 procent van de spoorongevallen, terwijl dat in de tien jaar daarvoor nog 1,5 procent was.

Rollatortraining

Volgens ProRail neemt het aantal ongelukken met ouderen toe doordat er steeds meer ouderen zijn en zij langer thuis blijven wonen. Vorig jaar is het spoorbedrijf begonnen met rollatortrainingen, in samenwerking met ouderenbonden. Ouderen leren dan bijvoorbeeld wat ze moeten doen als de spoorbomen dichtgaan terwijl ze nog aan het oversteken zijn. "Veel ouderen raken dan in paniek", zegt een woordvoerder van ProRail.

Ook test ProRail in Haarlem een "oversteekhulp": een stoplicht dat op groen staat als je nog gemakkelijk kunt oversteken en op rood springt als de spoorbomen bijna dichtgaan.

Veiligheidscampagnes

Elke tien jaar zijn er in totaal minder ongelukken op het spoor. Tussen 1988 en 1997 waren het er nog 1435 en dat daalde dus naar 941 in de jaren 1998-2007 en 417 in de jaren 2008-2017.

Er komen steeds minder spoorwegovergangen en de beveiliging van de resterende overgangen wordt steeds beter. Volgens ProRail komt de afname ook door de veiligheidscampagnes die het spoorbedrijf de afgelopen jaren voerde.

In totaal zijn er zo'n 1900 spooroverwegen in Nederland, waarvan 95 procent beveiligd is met bijvoorbeeld lichten, alarmbellen en/of spoorbomen. Dertig jaar geleden waren er veel meer overwegen, 3000, waarvan de helft beveiligd was.